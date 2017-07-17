Встреча президента России Владимира Путина с воспитанниками детского центра «Сириус» говорит о расширении формата общения главы государства с детьми и не имеет отношения к готовящейся избирательной кампании, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, речь идет о совершенствовании формата, но не до «прямой линии». Встреча с детьми «Сириуса» является совершенно другим мероприятием, отдельным форматом, добавил Песков. Пресс-секретарь отверг предположения о том, что эта встреча может быть связана с предстоящей президентской кампанией.

«Что касается предвыборной кампании, то опять же — нет. Еще раз повторяю, Путин регулярно общается с воспитанниками «Сириуса», по нескольку раз в год он там бывает. И, собственно, вы сами являетесь свидетелями этих общений. Поэтому в принципе своем это продолжение обычного процесса общения с воспитанниками «Сириуса», — сказал Песков.

По его словам, вопрос президенту дети смогут задать при помощи социальных сетей, однако преимущественно, мероприятие будет не «линией» с главой государства, а его общением с детьми.

При этом, как сообщил Песков, встреча в этом году пройдет в расширенном формате. Пресс-секретарь напомнил, что Путин стоит у истоков «Сириуса» и лично курирует работу центра.

Напомним, 21 июля Владимир Путин посетит центр для одаренных детей «Сириус», общение главы государства с детьми будет транслироваться в телеэфире, ожидается, что Путин ответит на вопросы детей, которые они адресуют ему через социальные сети.