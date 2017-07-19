США должны убрать свои базы в радиусе тысячи километров от границ Ирана, если намереваются продолжать политику санкций против Тегерана, заявил командующий корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) майор Мохамад Джафари.

Командующий заявил, что при росте ракетной мощи страны в море, воздухе и на земле это не может быть предметом каких-либо переговоров, сообщает агентство Tasnim.

Напомним, США ранее внесли 18 организаций и физлиц в санкционный список по Ирану. В Вашингтоне хотя и признали, что Иран соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, но усмотрели в действиях ряда иранских компаний содействие ракетной программе Ирана. Кроме этого, по мнению США, некоторые физические лица Ирана занимались похищением западных компьютерных технологий.