Госдеп и Минфин США сообщили о внесении в список санкций по ракетной программе Ирана 18 организаций и физических лиц.

Ведомства США сообщили, что санкции пополнились двумя иранскими компаниями, вовлеченными, по мнению Вашингтона, в программу создания баллистических ракет, семью компаниями и пятью физлицами, поддерживающими Корпус стражей иранской революции.

Также в список попали «криминальная организация, двое иранских бизнесменов и компания, которые совместно организовывали кражу американских и западных компьютерных программ».

Госдеп сопроводил введение санкций перечислением претензий США к Ирану. Среди них — поддержка «Хезболлы», ХАМАС, «Исламкого палестинского джихада», а также угроза Израилю и стабильности на Ближнем Востоке.

При этом в документе отмечается, что Иран соблюдает условия плана действий по ядерной программе.