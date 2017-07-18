США отмечают выполнение Ираном соглашения по атому, но введут новые санкции из-за программы создания баллистических ракет в Исламской Республике. По словам представителя Белого дома, «враждебная деятельность» Тегерана простирается далеко за пределы ядерной сферы, передает РИА «Новости».

«Мы вводим новые санкции, чтобы привлечь Иран к ответственности за его поведение на целом ряде направлений, в частности в плане ракет», — сказал представитель американской администрации журналистам.

О том, когда будут введены санкции и кто попадет в черные списки, в Вашингтоне пока не сообщают.

В то же время отмечается, что новые ограничительные меры не имеют отношения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Это соглашение по ядерной программе Иран и шестерка стран-посредников подписали в июле 2015 года, после чего со страны был снят ряд американских санкций.