Правительство США намерено ввести новые санкции против Ирана в связи с его ракетной программой. Об этом заявил журналистам представитель Белого дома.

Кроме того, он упомянул «враждебную деятельность» в регионе. Американский представитель сообщил, что санкции будут введены чтобы привлечь Иран к ответственности, в том числе – в плане ракет.

Он отметил, что упомянутые санкции не будут иметь отношения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Два года назад Иран подписал этот план с рядом стран международного сообщества, включая США.

Иран и международные посредники в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.