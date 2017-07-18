Глава Иранского внешнеполитического ведомства Джавад Зариф заявил, что США должны переосмыслить свой подход к санкциям. Однако он не исключает возможности обсуждения соглашения по ядерной программе страны с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Выступая в Нью-Йорке, иранский дипломат заявил, что до сих пор не общался с представителем администрации президента США Дональда Трампа.

Он уточнил, что хотя до сих пор коммуникации между ним и Тиллерсоном нет, однако это не значит, что ее не может быть.

Напомним, Иран и международные посредники в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе и правам человека в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.