Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва выступает против увязки возвращения российской дипломатической собственности, арестованной в США, с выделением участка в Санкт-Петербурге под строительство Вашингтоном нового генконсульства.

«Что касается российской дипсобственности, то мы исключаем какую бы то ни было увязку этого вопроса с разговором о выделении участка под строительство нового генерального консульства США в Санкт-Петербурге», — заявил Сергей Рябков в интервью газете «Коммерсант».

По словам замглавы МИД РФ, американцы должны «без каких-то дополнительных прибамбасов, довесков и прочих гарниров» вернуть принадлежащую России по праву дипломатическую собственность.

Дипломат также отметил, что США не могут и не должны выставлять какие-либо дополнительные требования по данному вопросу.