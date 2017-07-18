Россия настаивает на возвращении дипломатической собственности, изъятой американскими властями. В случае отказа со стороны Москвы последуют ответные меры, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что США считают свои действия по изъятию дипсобственности и высылке дипперсонала законными. Россия не приемлет позицию американских властей.

«Без ответа такие неприемлемые и противоправные действия не могут остаться», — подчеркнул Рябков.

Замминистра добавил, что на переговорах со старшим заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном обсуждался не только вопрос возвращения дипсобственности. В частности, Россия выдвинула «ряд идей, как можно добиться зримого и осязаемого улучшения отношений» между государствами, передает ТАСС.

«Но сказать, что мы находимся на пороге нахождения развязки и урегулирования этой ситуации, было бы преувеличением», — резюмировал дипломат.