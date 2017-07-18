Россия рассчитывает на благоразумие США в вопросе российской дипсобственности, однако терпение Москвы истекает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь заявил, что позиция России в этом вопросе прекрасно известна и не претерпела изменений. Эта позиция, по его словам, является абсолютно правильной, так как основана на принципах неприкосновенности собственности.

«Мы по-прежнему рассчитываем на благоразумие со стороны наших американских коллег в том плане, чтобы вернуть все-таки ситуацию в правовое русло в соответствии с международным правом», — сказал Песков, добавив, что терпение России «по-прежнему истекает».

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков после переговоров со своим американским коллегой Томасом Шэнноном допустил, что Россия примет в отношении США ответные меры. Дипломат отметил, что чем дольше США будут затягивать решение этого вопроса, тем более неразрешимой окажется проблема. Рябков уверен, что подобные действия США не должны оставаться без ответа.