Президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На совещании в числе прочих членов присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, сообщает «Газета.ру».

«Обсуждаются на сегодняшнем совещании и текущие внутрироссийские темы, связанные с социально-экономическим развитием, социально-экономической повесткой дня, и, скажем так, наиболее актуальные международные региональные проблемы», — сообщил Песков.