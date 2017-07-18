На поддержку гражданского авиастроения выделят 60 млрд рублей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на поддержку гражданского авиастроения в 2017 году планируется выделить 60 млрд рублей, сообщает ТАСС.
«Только в прошлом году в рамках программы развития авиационной промышленности на эти цели было направлено почти 52 млрд рублей, а в этом году планируется 60 млрд», — сказал Путин на совещании по развитию гражданского авиастроения.
Кроме того, глава РФ поставил задачу провести без сбоев сертификацию пассажирского узкофюзеляжного самолета МС-21.
«Хочу обратить на это особое внимание, имея в виду технические проблемы, о которых мы с вами знаем. Здесь должно всё пройти без сбоев», — отметил Путин.
Также президент попросил рассказать о том, как организована подготовка к серийному производству этой машины.