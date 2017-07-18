Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что министры не один раз воспользовались предложением угоститься оплаченным президентом Владимиром Путиным мороженым на авиасалоне МАКС.

Пескова попросили прокомментировать предложение Путина угостить министров мороженым, которое глава государства оплатил одной крупной купюрой. Пресс-секретарь рассказал, что сопровождавшие президента лица сделали это не единожды и с большим удовольствием.

«Путин заплатил за мороженое, мороженое брали многие на эти деньги и поели вкусно. Потом еще раз, кстати, возвращались, когда были показательные полеты», — сказал пресс-секретарь.

Песков в шутку назвал инициированное Путиным мероприятие с мороженым «кредитной линией», которой могли воспользоваться сопровождавшие главу государства министры.

Посещая во вторник авиасалон МАКС-2017 в Жуковском, Путин подошел к прилавку с мороженым, где расплатился тысячной купюрой. Когда продавец стала искать сдачу, президент решил угостить всех, сказав ей: «На сдачу дайте им», и указав на чиновников.