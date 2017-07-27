Министерство труда и социальной защиты предлагает вернуть в полном объеме зарплату работающим инвалидам, проживающим в психоневрологических интернатах (ПНИ). Это один из важных пунктов плана реформирования системы ПНИ, подготовленного ведомством. По действующим ныне нормам 75% заработной платы инвалидов забирают на их же содержание в интернатах. Минтруд считает, что нововведения позволят не демотивировать тех живущих в ПНИ людей, которые могут и хотят работать.

О начале реформы ПНИ объявили год назад, тогда же была создана рабочая группа, куда вошли эксперты и общественники. За год Минтруд подготовил дорожную карту, в которой содержится 69 предложений (документ есть в распоряжении «Известий»).

— Цель дорожной карты — повышение качества и доступности услуг для лиц, страдающих психическими расстройствами, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

До января 2015 года учреждения забирали 75% пенсий людей, живущих в ПНИ. Но после того как вступил в силу Федеральный закон 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан», на содержание вновь поступивших инвалидов стали забирать до 75% всех их доходов. Это, как отмечается в документе Минтруда, «не мотивирует инвалидов, особенно молодых, к трудоустройству».

Член рабочей группы по реформе ПНИ при Минтруда, эксперт Общественной палаты (ОП) РФ Сергей Колосков сообщил «Известиям», что с просьбой оставить инвалидам всю их зарплату в министерство обратились сами руководители интернатов. И дело даже не в гуманизме — они просто не хотят остаться без рабочих рук. Ведь на многих должностях в ПНИ работают сами жильцы. Зарплаты там низкие, поэтому найти других сотрудников сложно. А если у живущих в интернатах инвалидов продолжать удерживать большую часть дохода, не будут работать и они.

Однако Сергей Колосков говорит, что это не главная проблема: в списке видов доходов, с суммы которых рассчитывается плата за содержание, оказалась и единовременная денежная выплата (ЕДВ) — это деньги, которыми в 2005 году заменили натуральные льготы в ходе монетизации. Их, по словам эксперта, нельзя включать в сумму дохода для расчета оплаты услуг ПНИ. Размер этой выплаты — от 2 до 3,5 тыс. рублей в месяц. Раньше эти средства вместе с остатками пенсии (после вычетов из нее на содержание) позволяли хоть что-то купить. Сейчас у людей не остается практически ничего.

Евдокия Гуркина попала в интернат напрямую из детского сиротского учреждения. Нарушений здоровья, из-за которых она нуждалась бы в стационарном социальном обслуживании, у нее нет. Но женщина до сих пор не получила положенное ей по закону жилье, поэтому вынуждена скитаться по интернатам. Когда Евдокия работала, то приходила в ПНИ лишь переночевать — никакого ухода ей не требовалось. Но, как выяснилось позже, женщине начисляли полноценную плату за проживание.

— В прошлом году суд постановил, что она должна выплатить 40 тыс. рублей долга: Гуркина не платила интернату 75% от ЕДВ. А для нее 40 тысяч — огромные деньги, — рассказал Сергей Колосков.

В пресс-службе Минтруда «Извеcтиям» заявили, что «норма об учете всех видов доходов получателей социальных услуг была принята с учетом результатов общественного обсуждения». Но не исключены ее изменения.

— Министерство труда России готово рассматривать предложения экспертного сообщества в рамках реформирования ПНИ, — отметили в ведомстве.

Как правило, постояльцы ПНИ трудятся на низкооплачиваемой работе: грузчиками в прачечных, дворниками в центрах социального обслуживания, в ресторанах быстрого питания. Но большинство трудоустроенных занимают штатные должности в самом интернате. Член рабочей группы при Минтруда Мария Сиснева привела данные по одному из столичных ПНИ на конец 2016 года: из тысячи живущих там людей 73 человека работают на штатных должностях в интернате и 12 трудоустроены за пределами учреждения.

— Иногда люди мотивированы работать даже бесплатно: это лучше, чем целый день сидеть в четырех стенах, — сказала Мария Сиснева. — Но работающие люди не должны отдавать часть зарплаты. Хотя бы потому, что, пока они на работе, никаких услуг от интерната они не получают. И вообще работающий человек обслуживает себя сам. В отличие от тех, кто нуждается в круглосуточном уходе.

Эксперт отметила, что в ПНИ живут и люди без каких-либо психических отклонений, но имеющие сильное косоглазие, волчью пасть или другие особенности внешности. Если ребенок с физическими дефектами не имеет родителей и живет в сиротском учреждении, велик шанс, что в список диагнозов ему добавят умственную отсталость. А затем переведут в детский дом-интернат для инвалидов (ДДИ). Оттуда такие дети автоматически попадают во взрослые психоневрологические интернаты. Эти люди абсолютно дееспособны и часто хотят работать, но трудоустроиться им непросто.