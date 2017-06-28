28 июня 2017 года Конституционный суд РФ опубликовал Постановление 17-П по делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 17 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в связи с запросом мирового судьи судебного участка № 1 Выксунского судебного района Нижегородской области. Решение основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

В мировой суд обратилась жительница города Выксы Наталья Бирюкова, мать двоих малолетних детей-инвалидов, которой в местном управлении соцзащиты отказали в компенсации в размере 50% от уплаченной страховой премии по ОСАГО (4620 рублей от страховки в размере 9240 рублей).

По закону такая компенсация положена инвалидам, в том числе и детям-инвалидам, имеющим транспортные средства по медицинским показаниям, или их законным представителям. Но чиновники сказали, что компенсацию женщине не дадут, поскольку владелец автомобиля («Лада Ларгус») она, а не дети. Мировой судья счел, что норма нарушает права инвалидов, приостановил рассмотрение дела и обратился за разъяснениями в КС.

В своем решении КС подчеркнул, что Конституция России гарантирует инвалидам государственную поддержку и при осуществлении правового регулирования отношений с участием инвалидов, в том числе детей-инвалидов, необходимо это учитывать. Возможность получения компенсации не может зависеть от того, кто является владельцем транспортного средства, тем более что ребенок в силу возраста не может купить его, не говоря уже об управлении автомобилем.

Иное понимание нормы ведет к нарушению конституционных принципов правового и социального государства и снижению эффективности системы мер социальной поддержки детей-инвалидов и тех, кто воспитывает и ухаживает за ними. Норма не противоречит Конституции, так как не предполагает отказа в выплатах законному представителю ребенка-инвалида, если владельцем машины является он, а не ребенок.