Люди с нарушениями слуха или зрения получат возможность самостоятельного ориентирования в пространстве и независимого проживания. Российская компания «Бизнес Бюро» создала систему, преобразующую видео- и аудиоинформацию об окружающей среде в другой вид - например, в азбуку Брайля.

Проект по обработке мультиканальной сенсорной информации для лиц с нарушенным слухом и зрением выиграл грант в 15 млн рублей от Фонда содействия инновациям по конкурсу «Развитие-НТИ».

Российская компания «Бизнес Бюро» работает над системой обработки мультиканальной сенсорной информации для лиц с нарушенным слухом и зрением. Аппаратно-программный комплекс состоит из двух компонентов: блок захвата информации (оснащен видеокамерой и микрофоном) и блок обработки данных. Основная цель системы — дать инвалидам с одновременным нарушением слуха и зрения возможность самостоятельного ориентирования и независимого проживания. Получаемая видео- и аудиоинформация анализируется и передается на вычислительную платформу, где перекодируется в текст. Система позволяет распознавать окружающие объекты — препятствия, дорожные знаки, здания, а также важные для людей звуки, например тревожные сигналы при чрезвычайных ситуациях.

Заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям Павел Гудков рассказал «Известиям», что проект использует технологию сенсорного замещения.

— Информация, которую инвалид не может получить с помощью одного из органов чувств, «перекодируется» и воспринимается с использованием других органов. Например, при потере зрения, визуальная информация может записываться камерой и преобразовываться в звук, или речь или звуки можно передать с помощью вибрации, – объяснил он.

Арташес Сарафасланян, один из двух соучредителей «Бизнес Бюро», рассказал «Известиям», что в минимальной комплектации система будет стоить 30 тыс. рублей. Вес ее, как ожидается, не превысит 500 грамм.

— До конца 2018 года должны будут появиться финальные образцы устройства, — отметил Сарафасланян.

Президент Всероссийского общества слепых (ВОС) Александр Неумывакин рассказал «Известиям», что для людей с ограниченным слухом и зрением важны любые приборы, которые упрощают им жизнь.

— Все приборы тестируются специальной комиссией на предмет полезности. Существует список устройств, покупку которых субсидирует государство. Если данный прибор будет признан полезным, его смогут включить в этот перечень, — добавил президент ВОС.

По словам Неумывакина, уже существуют устройства, которые озвучивают инвалидам по зрению название или описание окружающих их на улице зданий. Но при этом на здания крепятся специальные ретрансляторы, которые передают сигнал на пользовательское устройство. При нажатии на кнопку вдалелец устройства получает звуковое сообщение.

Президент компании Cognitive Technology Ольга Ускова отметила, что рынок для таких устройств, как разработка «Бизнес Бюро», должно сформировать государство. Если подобные системы не будут поддерживаться на государственном уровне, то они не смогут выжить.

— Задача, которая ставится перед данной системой по распознаванию объектов — математически решена, а значит, ее создание возможно. Но итоговая стоимость всей системы довольно высока. Если не будет поддержки государства, эта разработка так и останется дорогой игрушкой, которую смогут купить себе немногие, — отметила Ольга Ускова. — Если государство или крупные медицинские организации поддержат закупку таких систем, то они могут быть серьезно востребованы.

Системы распознавания изображений, зданий, машин, людей, дорожных знаков и разметки активно применяются при создании беспилотных автомобилей и другой техники. Как писали «Известия», беспилотный трактор, оснащенный системой компьютерного зрения, впервые вышел работать в поля в Татарстане.

В послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 года Президент России Владимир Путин назвал Национальную технологическую инициативу (НТИ) одним из приоритетов государственной политики. В рамках конкурса «Развитие-НТИ» идет отбор проектов, в которые планируется инвестировать деньги, выделенные государством.