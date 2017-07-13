Молодым матерям, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями предлагают субсидировать интернет-покупки. А именно оплачивать стоимость работы курьеров. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) по заданию Минпромторга разработала предложения по доступности онлайн-магазинов для инвалидов и других незащищенных категорий граждан. Отдельные новшества коснутся слабовидящих россиян — будут разработаны специальные плагины, которые сделают торговые сайты Рунета удобнее.

Меры, призванные сделать интернет-торговлю более доступной, могут включить в одну из госпрограмм Минпромторга уже в 2018 году, сообщили «Известиям» в АКИТ.

— В стране работает более 45 тыс. интернет-магазинов, которые предлагают огромный ассортимент товаров, — рассказал «Известиям» президент АКИТ Алексей Федоров. — И мы считаем упущением тот факт, что для отдельных категорий граждан не существует никаких преференций при приобретении товаров дистанционным способом, в то время как работа по созданию доступной среды в стационарных точках продаж ведется постоянно. Между тем именно онлайн-торговля зачастую является гораздо более удобным, а для некоторых людей и единственно возможным способом приобретения необходимых для жизни вещей.

Для того чтобы онлайн-торговля стала более комфортной, АКИТ предлагает Минпромторгу включить в свои программы оплату курьеров, доставляющих покупки из магазинов. А также разрешить онлайн-продажу как безрецептурных, так и рецептурных лекарственных препаратов. Кроме того, сайты интернет-магазинов предлагается снабдить версией для слабовидящих.

— Нужны адаптированные для использования в интернет-магазинах плагины, — рассказал «Известиям» Алексей Федоров. — Введение плагинов предполагает изменение параметров экрана: укрупнение шрифта и возможность изменения цветового разрешения для людей со слабым зрением. Сейчас такие плагины доступны только платно. Мы же предлагаем государству создать их и сделать доступными для использования во всех интернет-магазинах. Пример удачного использования плагина — сайт kremlin.ru, где есть удобная версия для людей с ограничениями по зрению.

Руководитель отдела «Универсальный дизайн» региональной общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива» Мария Генделева считает, что нововведения серьезно облегчат жизнь людям с ограниченными возможностями.

— Возможность покупать лекарства в интернете — огромная помощь, — объяснила Мария Генделева. — Нужный препарат может оказаться в аптеке на другом конце города, а для этого надо вызывать такси, которое не оплачивается. Это серьезно удорожает покупку.

Она отметила, что не у всех есть родственники или помощники, которые готовы сходить в магазин.

— Мы делаем заказы в интерне-магазинах реже, чем хотелось бы, — рассказал «Известиям» член общественной организации «Сильные, активные молодые инвалиды» Виктор Счастливый. — Доставка в Москве стоит от 200 до 500 рублей — для нас это серьезная трата.

А по словам начальника отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению культурно-спортивного комплекса Всероссийского общества слепых Василия Дрожжина, версии сайтов с контрастным крупным шрифтом и минимизацией визуальных элементов серьезно помогут плохо видящим людям.

В пресс-службе Минпромтога «Известиям» сообщили, что создание доступной среды для маломобильных граждан в сфере электронной торговли — одно из важных направлений, о котором говорится в проекте «Стратегии развития электронной торговли в РФ».

— Основываясь на лучших международных практиках и запросах общества, совместно с экспертным сообществом Минпромторг России предполагает разработать необходимый комплекс мер для создания безбарьерной среды в интернете, — отметили в пресс-службе.