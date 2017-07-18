Традиционной июльской жары в Московском регионе этим летом уже не будет. Об этом рассказали синоптики центра погоды «Фобос». По словам экспертов, средняя температура летней погоды в столице будет на 2,5–3,5 градуса ниже климатической нормы.

По словам специалистов, лето с каждым днем идет на убыль, день каждую неделю становится на 15–20 минут короче, а лету уже не хватает сил и инерции переломить ситуацию к лучшему, сообщает «ТВ Центр».

Эксперты также отметили, что за 1,5 месяца выпало 277% нормы осадков, что практически исчерпало лимит всего сезона. Также в столице по-прежнему массово не открыт купальный сезон, поскольку температура воды составляет около 17 градусов.