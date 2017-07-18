Режиссер Алексей Пиманов в открытом письме попросил украинские власти выдать прокатное удостоверение его фильму «Крым». В своем обращении, текст которого приводит «РИА Новости», российский кинематографист утверждает, что хотел бы показать картину простым украинцам

«Понимаю, что шансов у нас почти нет, но...хочу обратиться к честным и независимым деятелям украинской культуры... А вдруг? Вдруг среди вас найдутся по-настоящему независимые люди, готовые поддержать показ фильма «Крым» на территории Украины?», — пишет Пиманов.

Режиссер утверждает, что фильм основан на реальных событиях и посвящен офицерам двух стран – тем, «кто не стал стрелять друг в друга в марте 2014 года».

В минувший понедельник украинское посольство в Минске выразило ноту протеста Белоруссии в связи с трейлером «Крыма», который был показан в кинотеатрах республики.

В фильм Пиманова рассказывается историю любви молодого человека из Севастополя и киевской девушки, встретившихся в конце 2013 года. В трейлере сообщается, что премьера фильма в России состоится 17 августа. В Белоруссии прокат запланирован на конец сентября.