В белорусских кинотеатрах был показан трейлер российского фильма «Крым». В связи с этим украинское посольство направило в МИД республики ноту протеста, передает ТАСС.

«Да, мы подтверждаем, что такая нота передана в МИД Белоруссии в пятницу», — сказали агентству в украинском посольстве.

Пока Минск не отреагировал на претензию украинского государства.

Фильм Алексея Пиманова — история любви жителя Севастополя и девушки из Киева, встретившихся накануне событий на полуострове в 2014 году. Премьера картины состоится в августе, а в белорусских кинотеатрах фильм будет идти с конца сентября.

Ранее Украина призывала французский телеканал Canal+ отказаться от показа фильма «Маски революции» о протестах в центре Киева зимой 2013–2014 годов. «Это не плюрализм в СМИ, а обман», — заявили тогда в Киеве. Тем не менее «Маски революции» вышли эфир.