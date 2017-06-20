Российский кинорежиссер Евгений Сокуров рассказал о своих планах снять военную драму «Свидетель» о событиях в Донбассе. Проект кинокартины режиссер представил во вторник в Министерстве культуры РФ.

Презентуя свой проект перед комиссией, Сокуров рассказал, что действия фильма будут происходить в 2014 году на юго-востоке Украины.

«Картина будет о человеке, который, пройдя через испытания, сумел сохранить в себе доброту», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова режиссера, который также отметил, что главную роль военного корреспондента сыграет Алексей Гуськов.