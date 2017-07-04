Продюсер «Ликвидации» Рубен Дишдишян призвал украинские власти не препятствовать съемкам сиквела фильма.

Несколько ранее появилась информация, что актеру Владимиру Машкову могут запретить въезд на территорию Украины. Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Марс Медиа», съемки продолжения «Ликвидации» еще не начались: проект находится на этапе написания сценария.

Служба безопасности Украины отрицает информацию о запрете въезда на территорию страны Машкову, однако имя артиста числится в базе данных украинского сайта «Миротворец».

По словам Дишдишяна, создатели «Ликвидации» могут переписать сценарий и снимать в России, но будет досадно и горько, если в кино вмешается политика.