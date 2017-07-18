Вспыхнувший пожар в 27-этажном высотном здании на Новом Арбате в Москве потушен, сообщает МЧС.

Возгорание произошло на третьем этаже одного из зданий «книжки» во вторник днем. По данным экстренных служб, сведений о пострадавших не поступало.

В настоящее время густой черный дым продолжает выходить из высотки, спасатели разбирают завалы, эвакуированы посетители ресторана на первом этаже здания. Также пожар вызвал сильную пробку в сторону центра, которая начинается от гостиницы «Украина».