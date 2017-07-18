В 27-этажном высотном здании на Новом Арбате в Москве произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное МЧС РФ.

Отмечается, что пожар возник на третьем этаже строения, которое находится на реконструкции. Сейчас из окон вырываются языки пламени.

Новый Арбат горит 🔥 pic.twitter.com/CD4wqG19fP — Dmitry Shatohin ॐ (@Shatohin) 18 июля 2017 г.

По другой информации, очаг возгорания находится на 7 этаже. Площадь пожара составляет около 200 кв. м.

На месте инцидента работают пожарные службы, данных о пострадавших нет.