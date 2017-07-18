В ресторане «Обед-буфет» на Новом Арбате объявлена эвакуация. Заведение находится в одной из высоток — доме № 15, в которой утром во вторник начался пожар, сообщает «РИА Новости».

«Мы сейчас эвакуируемся, уже есть команда», — сказали агентству в администрации ресторана.

Кроме посетителей, внутри «Обеда-буфета» находятся 120 сотрудников персонала. Также сообщается, что несколько человек самостоятельно покинули горящее здание.

В настоящее время из высотки идет густой черный дым. Из-за работы спасателей на Новом Арбате в сторону центра образовался сильный затор, пробка начинается от гостиницы «Украина».

По предварительным данным, возгорание произошло на третьем этаже. 27-этажного строение находится на реконструкции, при этом его нижняя часть занята кафе и ресторанами.