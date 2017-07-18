Роспотребнадзор изучит популярную среди молодежи и детей игрушку спиннер на предмет безопасности для здоровья.

Проверка вызвана тревогой родителей и преподавателей.

«Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков проведет проверку спиннеров на возможные негативные последствия», –– сообщается на сайте надзорного органа.

Эксперты также рекомендуют родителям быть острожными при покупке игрушки и не приобретать спиннер с рук. При использовании спиннера стоит обращать особое внимание на посторонние звуки и химический запах от игрушки, которые говорят о некачественном производстве. Рекомендуется постоянно проверять спиннер на наличие сломанных частей.