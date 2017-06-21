Видеоблоггеры из Новосибирска распилили три отечественных автомобиля и создали огромный спиннер. Видео быстро набрало популярность в Сети. Количество просмотров на данный момент составило более 600 тыс. человек.

Для своей задумки энтузиасты выбрали три старых автомобиля «Жигули», которые распилили пополам, сохранив двигатели и рулевое управление. Затем авторы эксперимента сварили части между собой и попытались втроем прокатиться на полученном устройстве. Водители покружились на механической игрушке, но позже ушли в занос, сообщает ИА «Ура.ру».

Как отмечают авторы видео, им не удалось добиться скоростного вращения, но выглядело все очень похоже. Машины получили несколько повреждений: у одной из них отвалился порог, у другой — выпало кресло. Также у автомобилей помялись крыши.

Спиннер рекламируется, как средство помощи людям, имеющим нарушения способности к концентрации внимания или испытывающим беспокойство. Изобрели его еще в 1990-х годах, но популярность игрушка приобрела в этом году.