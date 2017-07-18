Народный артист СССР Владимир Этуш стал победителем в особой номинации театральной премии, которую ежегодно присуждает «Московский комсомолец».

95-летний актер впервые за свою жизнь сыграл женскую роль в спектакле «Бенефис» на сцене родного Театра имени Вахтангова, за что был признан актером года по итогам театрального сезона. Об этом пишет ТАСС.

Старейшая премия присуждается с 1995 года и уже вручена 22 лауреатам.

По словам директора премии Марины Райкиной, лидером во всех номинациях стал Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Вручение премии пройдет осенью после открытия театрального сезона. Церемония состоится в редакции газеты «Московский комсомолец».