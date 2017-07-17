Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени актрису театра и кино, народную артистку СССР Валентину Талызину. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Талызина сыграла десятки ролей в кино, наиболее известные роли в фильмах «Афоня», «Большая перемена», «Ирония судьбы или с легким паром!». В настоящее время актриса служит в Государственном академическом театре имени Моссовета.

Как сообщает Газета.ру, президент также отметил вклад заместителя генерального директора музея-заповедника «Московский Кремль» Андрея Баталова в сохранение культурного и исторического наследия, наградив его орденом Дружбы.

Почетное звание «Заслуженный художник РФ» присвоено Александру Волкову, преподавателю Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки.