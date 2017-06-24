Обладателями премии «Аванс» на Московском кинофестивале (ММКФ) стали актеры Ирина Старшенбаум и Данил Стеклов.

Награда вручалась в ходе так называемой White party в ресторане «Трамплин» на Воробьевых горах. Все собравшиеся, согласно дресс-коду, были во всем белом. В темном костюме на публике появился только президент фестиваля Никита Михалков, однако на нем была белая шляпа.

Победителей в номинации «Аванс» объявила главный редактор журнала THR Мария Лемешева, сообщает «РИА Новости». Данил Стеклов на церемонию приехать не смог, так как был на спектакле, премию получил его дед, народный артист России Владимир Стеклов.