Спасатели потушили пожар площадью 3800 га на землях «Заповедного Прибайкалья». В настоящее время в заповеднике в Иркутской области продолжают гореть 15 га леса, сообщается на сайте администрации региона.

«Для обнаружения и тушения лесных пожаров 17 июля было задействовано 143 человека, в том числе 96 пожарных-десантников, а также 20 единиц наземной техники», — говорится в сообщении иркутского правительства.

Еще три природных пожара в области в настоящее время находятся в локализованном состоянии. Леса горят в Качугском и Усть-Кутском районах.

В июне в Иркутской области бушевали 15 лесных пожаров, общая площадь которых достигала 4482 га.