В Иркутской области ликвидированы два природных пожара площадью 17 га, еще два локализованы на площади 28,5 га. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В сообщении отмечается, что благодаря усилиям лесоохраны «действующих пожаров на землях лесного фонда в регионе нет».

Уточняется, что на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» бушует пожар на площади 5 га, еще один пожар площадью 1 тыс. га продолжает находиться в локализованном состоянии.