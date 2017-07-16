Следственный отдел по городу Братск СУ СКР по Иркутской области начал доследственную проверку по факту гибели 7 людей при пожаре в Братске. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ.

«Сегодня ночью в СНТ «Железнодорожник» г. Братска произошел пожар. Огнем были охвачены дачный дом и баня. При тушении пожара в доме были обнаружены останки семи человек, в том числе, предположительно троих детей», - говорится в сообщении.

На данный момент следователи устанавливают личности погибших, а также причину пожара и обстоятельства трагедии. По результатам проверки следственной группой будет принято процессуальное решение.