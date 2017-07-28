В первом квартале 2017 года Роспотребнадзор стал в 3,5 раза реже признавать хлеб и хлебобулочные изделия некачественными или опасными, следует из данных федеральной службы, с которыми ознакомились «Известия». Основные претензии надзорного ведомства касаются маркировки продукции. Речь, как правило, идет о введении потребителя в заблуждение о соответствии продукта ГОСТу, уточнили в Минпромторге. Производители объясняют повышение качества хлеба внедрением на российских предприятиях международных стандартов качества производства.

В справке Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), подготовленной для Росстата, указано, что за первые три месяца 2017 года были забракованы 6% проб хлеба и хлебобулочных изделий. В I квартале 2016-го этот показатель составлял 21,7%, причем именно в этой товарной группе доля признанной некачественной продукции была больше всего (например, в категории цельномолочной продукции браковали 10,4% проб). И в текущем, и в прошлом году ненадлежащее качество и опасность товаров во всех случаях устанавливались «по причине нарушения правил маркировки»: производители сообщали на этикетке несоответствующий действительности состав, указывали на соответствие ГОСТу, которое не подтверждали испытания, либо не указывали достаточной информации об изготовителе.

В Минсельхозе «Известиям» предложили обратиться за разъяснениями в Роспотребнадзор, однако в самой службе от комментариев воздержались. В Минпромторге отметили, что «сегодня разрешается выпускать хлебобулочные продукты по собственным стандартам — в этом случае, как правило, производители идут на упрощение технологического процесса».

— В то же время система производства хлеба большинства индустриальных хлебопекарных предприятий практически исключает производство низкокачественного, а тем более опасного для здоровья хлеба. Однако на рынке традиционно сохраняется проблема маркировки товаров — например, введение потребителя в заблуждение маркировкой ГОСТ. Решению данной проблемы будет способствовать уже введенная Национальная система сертификации, — подчеркнули в пресс-службе Минпромторга.

Президент Российского союза пекарей Валерий Чешинский в беседе с «Известиями» пояснил, что сейчас в отрасли наблюдается глубокое внедрение международных систем качества ХАССП и ИСО. Кроме того, на ряде крупных производств проведена модернизация и реконструкция оборудования, основанная на реализации передовых решений западного и отечественного машиностроения.

— Это дает позитивные результаты, — пояснил глава союза.

Он добавил, что сегодня хлебопекарная отрасль развивается в соответствии со Стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2020 года, утвержденной правительством в окончательной редакции в прошлом году.

В «Роскачестве» также напомнили, что сейчас производители могут выпускать хлебобулочные изделия по ТУ — без сохранения классической рецептуры.

— По мнению экспертов, использование наименования «хлеб» на продуктах, созданных по техническим условиям, приводит к дезориентации потребителей и дискриминации добросовестных производителей, выпускающих высококачественную продукцию по классическим технологиям. Так, хлеб может содержать загустители, фосфаты и модифицированный крахмал, которые делают изделие мягче. То же касается и искусственных консервантов вроде пропионата кальция или бензоата натрия. Содержание данных добавок нормируется и указывается на этикетке, — сказали «Известиям» в «Роскачестве».

В организации также добавили, что исследование качества муки, которое проводилось в прошлом году, «не выявило явных проблем в области безопасности».

Президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин отметил, что качество зерна в России относительно прошлого года принципиально не изменилось.

— В этом году на рынке чуть меньше зерна третьего класса (наряду с зерном четвертого класса считается пищевым — «Известия»). Скорее всего, повлияло изменение политики торговых сетей, — сказал «Известиям» эксперт.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал масштабное исследование качества хлеба в России, которое ведомство поручило провести «Роскачеству».

— Современные экономические реалии подталкивают рынок ориентироваться уже не только на ценовую доступность хлеба, но и на его потребительские характеристики, — отметил глава Минпромторга.

По данным ведомства, за последние 10 лет потребление хлеба сократилось на четверть — с 66 кг до 49 кг на человека в год.