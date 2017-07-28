Роспотребнадзор усовершенствует контроль за генно-модифицированной продукцией (ГМО), рассказали «Известиям» в службе. Благодаря изменению лабораторной методики определения продуктов, содержащих ГМО, служба сможет анализировать большее количество продукции за меньший временной промежуток. При этом увеличить число проверок Роспотребнадзор не сможет — это будет противоречить внедренному в службе риск-ориентированному подходу.

О том, что Роспотребнадзор должен усовершенствовать «контроль качества пищевой продукции, полученной с использованием биотехнологий, включая ГМО», сказано в утвержденном правительством плане мероприятий по реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года. Согласно документу, служба должна принять соответствующий ведомственный акт в 2017–2018 годах.

В пресс-службе Роспотребнадзора «Известиям» подтвердили, что ведут соответствующую работу, и уточнили, что она заключается в совершенствовании лабораторных методик обнаружения ГМО в продукции. По этому вопросу службу консультировал Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии.

Руководитель лаборатории оценки безопасности биотехнологий и новых источников пищи ФИЦ питания и биотехнологии Надежда Тышко рассказала, что центр уже разработал усовершенствованную методику определения ГМО в продукции.

— Разработаны методические рекомендации, прошли обучение сотрудники центрального аппарата, — сказала Надежда Тышко.

По ее словам, определять наличие ГМО в продуктах будут с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР), однако теперь анализ можно будет делать быстрее.

— У каждой линии генно-модифицированной продукции — своя последовательность ДНК. Раньше мы могли одномоментно в рамках одной реакции проверить только одну линию, и один продукт можно было тестировать неделю. Теперь же мы можем анализировать сразу на почти все линии. Скорость позволяет расширить охват продукции, — объяснила Надежда Тышко.

В Роспотребнадзоре возможность увеличения числа проверок продукции на ГМО не прокомментировали.

В России разрешены к производству 16 линий генно-модифицированных культур: семь линий кукурузы, четыре линии картофеля, три линии сои, одна линия риса, одна линия свеклы. По данным Международной службы оценки применения агробиотехнологий на 2013 год, в 36 странах, регулирующих использование ГМ-культур, было выдано 2,8 тыс. разрешений на их использование, из них 1,3 тыс. — для употребления в пищу и 918 — на корм скоту. Таким образом, не исключено попадание запрещенных в России линий ГМО из-за границы.

Президент Национального союза производителей овощей Сергей Королев уточнил, что ГМО-продукция, как правило, поступает в страну уже переработанной — ввоз таких семян в Россию запрещен.

— Заметных для рынка случаев обнаружения ГМО в последнее время не было. Но усиление контроля — явление положительное, это поможет сохранить чистоту рынка, — уверен Сергей Королев.

Завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов напомнил, что с введением риск-ориентированного подхода в работу надзорных ведомств Роспотребнадзор не сможет увеличить число проверок. Соответственно, возможность анализировать большее число продукции может быть реализована только увеличением числа товаров, которые служба берет на пробу.

Как ранее сообщали «Известия», по результатам прошлого года количество ГМО в российских продуктах снизилось до рекордного минимума. Только в 0,05% отобранных проб было зарегистрировано превышение уровня ГМО. 13 лет назад цифра была гораздо больше — 12%.