Киев готов помочь Кишиневу восстановить контроль над Приднестровьем. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко после встречи с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом во вторник.

По словам Порошенко, Украина готова максимально способствовать восстановлению территориальной целостности и суверенитету Республики Молдова. Он заявил, что, для того чтобы восстановить то, что «было спровоцировано 25 лет назад и имеет такие тяжелые последствия» для сотен тысяч людей, проживающих сегодня в Приднестровье, его страна готова делать всё, передает «Интерфакс-Украина».

Порошенко также написал соответствующий пост на своей странице в Twitter.

Україна готова максимально сприяти відновленню територіальної цілісності Республіки Молдова pic.twitter.com/hcg6cz0Bml — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 июля 2017 г.

Премьер-министр Молдавии назвал при этом сообщения о блокаде Приднестровья Кишиневом и Киевом спекуляциями, передает BFM.RU.

Напомним, ранее президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что антироссийскую политику страна не станет проводить.

В мае текущего года глава республики заявил, что готов к конструктивному взаимодействию с властями Приднестровья.