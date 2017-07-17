Порошенко готов помочь вернуть Молдавии территориальную целостность
Киев готов помочь Кишиневу восстановить контроль над Приднестровьем. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко после встречи с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом во вторник.
По словам Порошенко, Украина готова максимально способствовать восстановлению территориальной целостности и суверенитету Республики Молдова. Он заявил, что, для того чтобы восстановить то, что «было спровоцировано 25 лет назад и имеет такие тяжелые последствия» для сотен тысяч людей, проживающих сегодня в Приднестровье, его страна готова делать всё, передает «Интерфакс-Украина».
Порошенко также написал соответствующий пост на своей странице в Twitter.
Україна готова максимально сприяти відновленню територіальної цілісності Республіки Молдова pic.twitter.com/hcg6cz0Bml— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 июля 2017 г.
Премьер-министр Молдавии назвал при этом сообщения о блокаде Приднестровья Кишиневом и Киевом спекуляциями, передает BFM.RU.
Напомним, ранее президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что антироссийскую политику страна не станет проводить.
В мае текущего года глава республики заявил, что готов к конструктивному взаимодействию с властями Приднестровья.