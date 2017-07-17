Президент Украины Петр Порошенко снова подтвердил приверженность страны курсу на вступление в Североатлантический альянс. Это произошло, когда глава страны поздравлял моряков фрегата «Гетман Сагайдачный» с 20-летием международных военных учений Sea Breeze в Одессе. Порошенко завуалированно похвалил собственную политику, сделав акцент на стратегической ценности ориентации Украины на присоединение к НАТО.

«Наше намерение - вернуть на повестку дня вопрос про план действий относительно членства в НАТО и приближение нашего оборонно-безопасного сектора к стандартам альянса», — цитирует президента Украины 112.ua.

По словам Порошенко, многочисленные опросы общественного мнения якобы показывают, что выбранный властью курс является безальтернативным и правильным.

Также украинский президент связал проводимые маневры с членством в Евросоюзе. «Реформы на 98% для членства в НАТО совпадают с членством в ЕС», — заявил Порошенко.

Порошенко пообещал приблизить украинский оборонный сектор к стандартам организации, сообщает телеканал «Звезда». По мнению главы государства, международные военные учение Sea Breeze-2017 играют символическую и весомую роль в партнерстве Украины со странами Североатлантического альянса. «Это является предпосылкой запланированного нами членства в этом союзе», — заключил Порошенко.

Напомним, 8 июня 276 депутатов Верховной рады при 226 необходимых одобрили законопроект, включающий стремление Украины вступить в НАТО в перечень национальных приоритетов во внешней политике.

Приоритетными для Украины являются, в соответствии с внесенными поправками, «интеграция в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в ЕС», а также вступление страны в Североатлантический альянс.