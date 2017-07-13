Разногласия в вопросах по Украине сохраняются между союзниками НАТО и Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам состоявшегося заседания Совета Россия-НАТО на уровне послов.

Столтенберг назвал эти разногласия существенными, отмечает «Интерфакс».

«Что касается вопроса Украины, между союзниками НАТО и Россией остаются существенные разногласия», – приводит агентство слова Столтенберга. Генсек НАТО отметил, что разногласия сохраняются в вопросе конфликта на востоке Украины и по вопросу Крыма.