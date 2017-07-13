Лидер Украины Петр Порошенко заявил о необходимости начать разработку дорожной карты по дальнейшему сближению Украины с Евросоюзом.

«Мы должны приложить все усилия для того, чтобы евроинтеграция перестала быть абстрактным понятием. Сегодня важно начать разработку дорожных карт для достижения нашей мечты», — сказал украинский президент.

Порошенко также отметил, что еще десять лет назад о соглашении между Украиной и ЕС никто даже не мечтал. По его словам, Украина в перспективе намерена присоединиться к таможенному союзу, а также стать частью цифрового рынка и энергетического союза.