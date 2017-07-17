Депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская заявила, что фильм Алексея Учителя «Матильда» якобы оскорбил религиозные чувства 40 тыс. человек.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», политика возмутил тот факт, что роль Николая II досталась актеру Ларсу Айдингеру, который «снимался в порнофильмах».

Ранее Поклонская призвала Министерство культуры РФ вмешаться в ситуацию вокруг фильма «Матильда».

После этого глава Минкульта Владимир Мединский заметил, что ситуация с депутатом Поклонской и «Матильдой» «смещается в сторону цирка».