Режиссер кинофильма «Матильда» Алексей Учитель высказал мнение, что кампания по борьбе с фильмом, который выйдет в прокат только осенью, достигла абсурдных масштабов.

«Поклонская — это чистый Фрейд. Она влюблена в фигуру Николая II. Если бы не депутатское кресло, это было бы ее частным высказыванием. Ничего плохого в этом нет, можно только пожалеть ее», — заявил Учитель.

Кинорежиссер также добавил, что даже при советской власти никогда ничего не запрещали, не посмотрев.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», депутат Госдумы Наталья Поклонская возглавила борьбу с новым творением Учителя и открыто озвучила меры, которые собирается предпринять в ближайшее время.

Экс-прокурор Крыма убеждена, что фильм грубо нарушает права верующих, а вышедшие на широкие экраны в кинотеатрах трейлеры — оскверняют православные святыни.