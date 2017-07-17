Пресс-служба Альфа-банка сообщила о его выходе из Ассоциации российских банков по причине крайне низкой эффективности последнего. «Мы вынуждены констатировать, что в последние годы эффективность деятельности ассоциации неуклонно снижается», — говорится в сообщении пресс-службы, которое 17 июля было разослано в редакции российских СМИ.

Рассуждая о подоплеке негативных процессов, которые происходят в Ассоциации российских банков и спровоцировали снижение эффективности ее работы, в Альфа-банке предположили, что ответственность лежит на руководстве организации. Оно, как отметили в пресс-службе, «при принятии решений перестало учитывать интересы членов ассоциации — кредитных организаций и заменяет конструктивный диалог внутри банковского сообщества многочасовыми речами».

В качестве примера в сообщении Альфа-банка приводится «необоснованная» критика ассоциации в адрес политики Банка России по очищению рынка от недобросовестных игроков. Кроме того, в Альфа-банке считают неправомерным критическое отношение руководства Ассоциации российских банков к пропорциональному регулированию банковского сектора.

«Ответственность за сложившуюся ситуацию несет президент ассоциации, который в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами», — говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Решение о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ) принял не только Альфа-банк: к нему присоединились также Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, ВТБ и ВТБ24, а также банк «ФК Открытие» и Бинбанк.

По этому поводу все перечисленные кредитные организации выпустили совместный пресс-релиз. В нем говорится, что «отсутствие спокойного и взвешенного диалога» между президентом Ассоциации российских банков и ее участниками «препятствует дальнейшему развитию ассоциации».

Игроки банковского сектора напомнили, что неоднократно предлагали внести определенные изменения в кадровый состав руководства АРБ и принципы ее деятельности, но их предложения так и не были услышаны. «Считаем недопустимыми все ее дальнейшие действия, осуществляемые от нашего имени», — заявили представители банков об ассоциации.

При этом в Альфа-банке не исключили вероятности создания нового профессионального объединения — взамен утратившей, по их мнению, свою эффективность Ассоциации российских банков.