Меры по оздоровлению банковского сектора, предпринятые Центробанком за последние четыре года, повысили системную стабильность в розничном кредитовании на 3,7%, а в корпоративном — на 41%. Такая оценка содержится в материалах департамента исследования и прогнозирования Банка России, подготовленных к Международному финансовому конгрессу, который сегодня стартует в Санкт-Петербурге. Это первый подробный анализ регулятором своей политики по «зачистке» российского рынка, с которого начиная с 2013 года ушло около 350 банков. Как подчеркнул ЦБ, этот процесс не оказал влияния на конкуренцию: кредитные организации не злоупотребляли изменениями, происходящими в отрасли. Эксперты и представители рынка усилия регулятора оценивают положительно, но замечают, что не все участники банковского сектора находятся перед ЦБ в равных условиях.

С октября 2013 года с российского рынка ушло 356 банков, и сейчас в России действует 591 кредитная организация. Основными причинами отзыва лицензий стали грубое нарушение нормативов и обслуживание теневой экономики. Одним из следствий проведения этой политики, отмечается в материалах ЦБ, стал рост концентрации банковского сектора, который при этом «не оказал значимого отрицательного влияния на конкуренцию». По данным Банка России, доля 20 крупнейших банков в 2013–2016 годах выросла по активам с 69,8 до 78,1%.

Главный положительный эффект новой надзорной политики — повышение стабильности банковской системы в России. Больше всего от оздоровления рынка выиграл бизнес, который выбирает банк более обдуманно, чем население, часто интересующееся исключительно ставками. По оценкам ЦБ, показатель системной стабильности вырос на 3,7% в розничном кредитовании и на 41% — в корпоративном.

Регулятора неоднократно упрекали в том, что его политика по «зачистке» рынка от недобросовестных игроков может иметь негативные последствия в виде снижения конкуренции и злоупотребления некоторыми кредитными организациями своим доминирующим положением. Например, крупный банк при потере конкурентов мог устанавливать завышенные ставки по кредитам и заниженные — по вкладам. Однако в своем материале ЦБ показывает, что эти риски не реализовались. Отклонение ставок «связано с другими факторами» — прежде всего с макроэкономическими, «а не с проводимой Банком России политикой по оздоровлению банковского сектора», сделал вывод регулятор.

По оценке председателя совета директоров Global Rus Trade, члена президиума генсовета «Деловой России» Анны Нестеровой, оптимальное число банков для российской финансовой системы — 100. При этом, «поскольку политика по оздоровлению сектора продолжится до 2020 года», наиболее вероятно, что клиенты банков (прежде всего население) будут стараться переходить на обслуживание в более крупные организации, отметила она.

— Дальнейшая «зачистка» сектора приведет к тому, что остальные банки окажутся в зоне риска оттока вкладов , — заявила Анна Нестерова.

По словам источника «Известий» в банковских кругах, политика ЦБ оздоравливает российский рынок, очищая его от недобросовестных игроков и создавая конкурентную среду, однако за четыре года ее реализации «не всё было гладко».

— «Зачистка» рынка идет не по одинаковым для всех правилам. Не всегда ясно, почему ЦБ обратил внимание на тот или иной банк, а на кредитную организацию с такими же нарушениями — нет. То есть правила оздоровления банковской системы до сих пор нельзя назвать определенными , — сказал собеседник «Известий».

Как заявил в беседе с «Известиями» завкафедрой регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Александр Турбанов, ранее возглавлявший Агентство по страхованию вкладов (АСВ), избавление банковского рынка от недобросовестных игроков действительно способствовало повышению финансовой стабильности. В то же время очищение рынка привело к истощению Фонда страхования вкладов , подчеркнул эксперт.

Страхование вкладов населения действует в России с 2003 года. Банки отчисляют проценты сверх привлеченных депозитов в специальный Фонд страхования вкладов, из которого в случае отзыва лицензий у кредитных организаций осуществляются выплаты пострадавшим. Компенсацию можно получить за вклады до 1,4 млн рублей. При этом в связи с программой оздоровления рынка периодически возникает необходимость в докапитализации АСВ.