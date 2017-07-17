Банк «Югра» может утратить лицензию в связи с дырой в капитале объемом более 4 млрд рублей, что формально позволяет отозвать лицензию. Об этом «Известиям» сообщил источник, знакомый с ходом проверки банка.

Собеседник уточнил, что лицензия может быть отозвала уже в понедельник, 17 июля. В этом случае Фонду страхования вкладов придется выплатить более 170 млрд рублей застрахованных средств клиентов. По оценке Минфина, это не потребует докапитализации АСВ.

Акционеры банка и главы крупнейших банковских ассоциаций надеются на санацию. В этом случае спасать банк будет либо инвестор, либо сам ЦБ.

«Введение временной администрации для нас стало полной неожиданностью. Не исключено, что дело идет к отзыву у «Югры» лицензии. Впрочем, в настоящий момент об этом можно только гадать, потому что регулятор пока не определился с окончательной судьбой банка», — прокомментировал ситуацию экс-председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев.

При этом Шиляев подчеркнул, что «банк не проводил незаконные операции, вся предоставленная отчетность полностью соответствовала международным и российским нормам».

«Самое главное, чтобы нас услышали и предоставили возможность спасти банк, выполнить все требования регулятора в полной мере и своевременно. Тем более существует законодательная база, которая дает возможность банкам проводить процедуру самооздоровления», — сообщил Шиляев.

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ЦБ склоняется к отзыву лицензии у «Югры»