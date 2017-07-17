Министерство финансов Российской Федерации зафиксировало приток капитала во II квартале текущего года впервые с 2010 года. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

Колычев отметил, что приток был «небольшой, но знаковый». Сумма во II квартале составила порядка $2–2,5 млрд рублей.

«Во II квартале был приток, если его скорректировать на операции, связанные с пополнением резервов, то это первый приток с 2010 года за II квартал», –– сообщил замминистра.