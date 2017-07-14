Минфин прогнозирует инфляцию в июле на уровне около 4,3%, сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

«Чуть пониже, чем 4,4%. Может, 4,3%, в районе плюс-минус 0,1 п.п.», — пояснил замглавы финансового ведомства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом он убежден, что к концу года российской экономике удастся выйти на целевой показатель инфляции в 4%. «У нас просто сезонность сдвинулась в связи с погодными условиями. Та дефляция плодово-овощных, которая обычно бывает летом, чуть сдвинулась, но она также ожидается до конца года», — отметил Владимир Колычев.

Ранее Росстат сообщил, что инфляция в июне ускорилась до 0,6% по сравнению с 0,4% в прошлом месяце.