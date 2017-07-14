Дефицит федерального бюджета России в первой половине 2017 года составит 489 млрд рублей, 1,2% ВВП, следует из предварительной оценки Минфина. Об этом пишут «Риа Новости».

Доходы федерального бюжета за январь-июнь этого года составили 52,8% к предыдущему объему доходов согласно закону о бюджете на 2017 год и на 2018-2019 годы, или 7,12 трлн рублей.

Расходы составили 7,6 трлн рублей, 4,5 тлен рублей из которых были перечислены Федеральной налоговой службой.