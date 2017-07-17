Против 16 сирийских военнослужащих и ученых, подозреваемых в организации химических атак, ввели санкции. Соответствующее решение принял Совет Евросоюза.

«ЕС добавил этих 16 человек за их участие в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения», — говорится в сообщении ЕС.

Под санкции попали «восемь высокопоставленных военнослужащих и восемь ученых». Таким образом, в списке значатся 255 представителей сирийских властей и 67 юридических лиц.

Сирийская оппозиция обвинила Дамаск в применении химоружия в городе Хан-Шейхун. По ее данным, в результате атаки погибли 80 человек, еще 200 получили ранения. Оппозиционеры возложили вину за инцидент на правительственные войска Сирии. Официальный Дамаск отрицает причастность к химатаке.