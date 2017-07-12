У американских спецслужб есть надежные улики, подтверждающие применение сирийскими властями химического оружия в апреле этого года, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео.

По его словам, спецслужбы США воссоздали картину произошедшего 4 апреля в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб, по поручению президента Дональда Трампа и пришли к выводу, что было использовано химоружие.

«Я сказал ему [Дональду Трампу], что разведывательное сообщество пришло к выводу о том, что при атаке действительно было использовано химическое оружие и что оно было применено сирийским режимом. Но я знал, что разведывательное сообщество располагало надежными уликами, которые мы могли предоставить президенту и на которые он мог полагаться», — сказал Помпео.

При этом, что же это за улики, глава ЦРУ не уточнил, сказав лишь, что заверил президента в том, что спецслужбы уверены в своих выводах.

ОЗХО 29 июня опубликовала доклад, в котором говорится, что в Хан-Шейхуне был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. Вашингтон сразу обвинил в химатаке Дамаск. Власти Сирии неоднократно отрицали применение химоружия и напомнили, что весь зарин был вывезен из страны несколько лет назад под контролем ОЗХО.