Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) готовятся осуществить в Сирии постановочную химическую атаку вооруженных сил САР для обоснования ударов США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель МИД также заявила, что ИГ перебрасывает из Ракки в подконтрольные районы Дейр эз-Зора мастерские и оборудование для создания химических веществ. Террористы также перебрасывают боевиков в провинцию Хама, где ведется создания в крупных зданиях укрепленных пунктов и складов с боеприпасами.

«По имеющейся информации, сирийские террористические группировки планируют постановочные провокации с использованием химических отравляющих веществ для обоснования ударов США по позициями сирийских правительственных сил», — заявила Захарова.

США ранее заявляли, что президент Сирии Башар Асад якобы намерен произвести «новую» химическую атаку, и если она произойдет, то цена для властей САР будет «очень высока». CNN сообщила, что самолеты коалиции во главе с США готовятся нанести удары по авиабазе Сирии.

В Сирии и России эти обвинения назвали вбросом.