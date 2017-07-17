Россияне больше всего боятся роста цен и возможности военного конфликта, показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи указывают, что с начала года произошел рост уровня напряженности на «карте страхов» российских граждан.

Индекс страхов, связанных с ростом цен, вырос с 23 до 27 пунктов. В январе текущего года он был равен 17 пунктам. Показатель опасения россиян относительно международных военных конфликтов колеблется в пределах 19–20 пунктов.

На третьем месте расположился страх, связанный со здоровьем и трудностями получения медицинских услуг. С начала года показатель поднялся с нулевой отметки до восьми пунктов.

«Это означает, что, как мы уже писали, оптимизм общества в отношении преодоления кризиса и сохранения политической стабильности становится неустойчивым», — резюмировал ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.